Жителям Петербурга рассказали о профилактике сердечных заболеваний

Инфаркт миокарда становится все «моложе». Нередко виной тому вредные привычки.

Международный День здорового сердца отмечают 11 августа. По этому случаю петербургские врачи напоминают о печальной статистике: инфаркт миокарда занимает первое место среди всех причин смерти, а возраст больных уменьшается. При острой боли в груди необходимо как можно быстрее вызвать скорую.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», В НИИ Джанелидзе экстренных больных доставляют по специальному коридору, без регистрации, сразу в реанимацию, так как на счету каждая минута. Иногда по «красному» коридору везут людей моложе 30 лет. Врачи напоминают, что чтобы не стать их пациентами, необходимо умеренно питаться, не забывать про физическую активность, отказаться от курения полностью и не злоупотреблять спиртным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские врачи вернули зрение подростку с редкой патологией.