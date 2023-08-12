Дочь онкобольной Заворотнюк оставила мужа в ОАЭ

Климат в новом месте не понравился звезде. Она решила вернуться на родину.

Дочь больной онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк Анна минувшей осенью переехала в Дубай вместе со своим парнем, который в последствии стал ее мужем. Первое время Анна была в восторге от нового места жительства, однако с наступлением лета все изменилось. Модель перестала вести соцсети какое-то время из-за сильной жары. Анна поделилась, что впала в апатию.

Как сообщает «7 дней», все друзья модели разъехались, а муж пропадает на работе. Поэтому звезда решила отправиться в Москву. Судя по кадрам, она счастлива находиться в российской столице. Вероятно, она встретится со своей матерью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что брат певца Бориса Моисеева объяснил нежелание бороться за наследство артиста. Советский и российский певец Борис Моисеев скончался в сентябре 2022 года, однако завещал все свое имущество не родственникам, а своему концертному директору и помощнику Сергею Гороху.