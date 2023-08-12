Во Всеволожском районе Volkswagen сбил насмерть пожилую женщину

Во Всеволожском районе Volkswagen сбил насмерть пожилую женщину
Фото: pxhere

Пострадавшая скончалась от полученных травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 11 августа, в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение, что на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Инцидент произошел на 22-м километре трассы «станция Магнитная — поселок имени Морозова».

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобилист за рулем Volkswagen Caravelle по дороге от поселка Щеглова сбил насмерть 73-летнюю пенсионерку на велосипеде. Пострадавшая умерла в результате полученных травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Металлистов произошло крупное ДТП: есть пострадавшие. Участникам аварии потребовалась госпитализация. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Всеволожский район дтп


 

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