Автоледи из Петербурга 14 раз за полгода привлекли к ответственности за нарушение

Жительница Санкт-Петербурга сбила ребенка на велосипеде в Калининском районе и была 14 раз привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером, 12 августа, 54-летняя петербурженка сбила 8-летнего мальчика, который пытался проехать по неконтролируемому пешеходному переходу.

В результате ребенка пришлось госпитализировать с травмами в состоянии средней тяжести. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что автоледи за первую половину 2023 года 13 раз нарушила ПДД и была привлечена к административной ответственности. Очередная авария пополнила список и стала уже 14.

Ранее ДТП с пострадавшими произошло во Фрунзенском районе. После столкновения двух легковых автомобилей в больницу попали двое пассажиров 2004 и 2008 годов рождения.