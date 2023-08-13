Петербургские библиотеки вновь привлекут внимание горожан к проблеме бездомных животных

Петербургские библиотеки вновь привлекут внимание горожан к проблеме бездомных животных
Фото: Baltphoto

В библиотеках Санкт-Петербурга 14 августа начнется благотворительный марафон «Книга за корм» ради помощи бездомным кошкам и собакам.

В рамках марафона пройдут встречи с волонтерами, выставки и мастер-классы. На время проведения мероприятия библиотеки Петербурга превратятся в точки сбора кормов, лекарств и других необходимых вещей для бездомных животных.

Длиться благотворительный марафон будет три дня и начнется с 14 августа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. В подарок всем участникам акции будут вручены книги. Отмечается также, что основанная цель мероприятия – привлечь внимание граждан к проблемам животных, которые остались без дома и попали в приют.

Напомним, ранее в Петербурге прошла акция «Лучи Победы» в честь 79-й годовщины со дня окончания Ленинградской битвы.

акция новости СПб


 

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