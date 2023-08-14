Таксисты-нелегалы были пойманы во время полицейского рейда в Кудрово и Мурино

Сотрудники ДПС выявили больше 150 иностранцев, которые нарушают миграционное законодательство и нелегально занимаются перевозками пассажиров.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция провела рейд по таксистам-нелегалам. За день сотрудники ДПС остановили больше 100 автомобилей и выявили около 150 нарушителей миграционного законодательства России.

Кроме того, семь водителей занимались пассажирскими перевозками в состоянии алкогольного опьянения. Еще 60 автомобилистов были отправлены на медицинское освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего за время рейда в Кудрово и Мурино было выявлено 200 нарушений правил дорожного движения, перевозки пассажиров и использования ремня безопасности.

Напомним, в начале августа полиция также провела двухдневный миграционный рейд, в ходе которого были выявлены больше 200 нелегалов.