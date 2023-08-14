Сфальсифицированный протокол собрания жильцов стал причиной уголовного дела в Петербурге

Неустановленные преступники стали фигурантами уголовного дела, сфальсифицировав протокол собрания собственников квартир в ЖК «Триумф» в Санкт-Петербурге.

По информации следственного отдела по Московскому району ГСУ СК РФ, неизвестные сфальсифицировали протокол общего собрания жильцов и передали поддельный документ в Государственную жилищную инспекцию Петербурга. Мотивами мошеннической схемы могла стать попытка сменить управляющую компанию.

Причинами смены УК на новую стало незаконное излечение прибыли. С ноября 2022 года собственники квартир в ЖК «Триумф» получали счета на общую сумму не меньше одного миллиона рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

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