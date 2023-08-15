В петербургских магазинах 7 из 10 видов молока оказались без молочного жира

Не всегда специальный знак гарантирует качество. Маркировку нашли и на фальсификате.

Эксперты Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» проверили десять производителей ультрапастеризованного молока, чья продукция представлена на полках магазинов Петербурга. Оказалось, что ни один из образцов не соответствует требованиям, более того, в семи из десяти коробок не оказалось молочного жира. Данные об этом размещены на официальном сайте организации «Общественный контроль».

Специалисты отмечают, что на полках магазинов становится все больше молочных суррогатов, а семь производителей вовсе поставляют фальсификаты без молочного жира. Одним из самых важных показателей является массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Она должна быть равна 8,2%. В некоторых коробках молока показатель оказался значительно занижен.

Отмечается, что на коробки молока, в котором не оказалось молочного жира, была нанесена маркировка «Честный знак». Это свидетельствует о том, что покупателю может не достаться настоящее молоко, несмотря на наличие знака.

Петербуржцам порекомендовали выбирать молоко под брендами изготовителей, а не под частными марками торговых сетей. Лучше брать молоко с пластиковой крышкой – фальсификаторы экономят на упаковке, такую обычно ее надо вскрывать с помощью ножниц или ножа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство планирует масштабировать проект по реализации фермерских продуктов в торговых сетях. В настоящий момент опыт Тульской и Липецкой областей показал, что такую «свою» продукцию «с удовольствием покупают».