Московское шоссе сковало пробками

Автобусы также стоят в заторе. Горожан призвали выбирать альтернативный маршрут.

К концу рабочего дня «побагровело» Московское шоссе на юге Петербурга. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее сильный затор зафиксирован в направлении к Дунайскому проспекту. Автомобилисты стоят в большой пробке. Заторы по всему городу оцениваются в пять баллов.

В пресс-службе «Организатора перевозок» отмечают, что из-за пробки задерживаются на 40 минут автобусы №№ 179, 192, 196, 197, 388, 521. Горожан призывают заранее выбирать альтернативный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко дал поручение разобраться с приостановкой работы лазурных автобусов в Петербурге. Лукашенко считает, что это проделки конкурентов. Поэтому он направил комиссию, которая урегулирует этот вопрос. Также глава республики отметил, что на автобусы «МАЗ» остается высокий спрос.