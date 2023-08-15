Московское шоссе сковало пробками

Московское шоссе сковало пробками
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Автобусы также стоят в заторе. Горожан призвали выбирать альтернативный маршрут.

К концу рабочего дня «побагровело» Московское шоссе на юге Петербурга. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее сильный затор зафиксирован в направлении к Дунайскому проспекту. Автомобилисты стоят в большой пробке. Заторы по всему городу оцениваются в пять баллов.

В пресс-службе «Организатора перевозок» отмечают, что из-за пробки задерживаются на 40 минут автобусы №№ 179, 192, 196, 197, 388, 521. Горожан призывают заранее выбирать альтернативный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко дал поручение разобраться с приостановкой работы лазурных автобусов в Петербурге. Лукашенко считает, что это проделки конкурентов. Поэтому он направил комиссию, которая урегулирует этот вопрос. Также глава республики отметил, что на автобусы «МАЗ» остается высокий спрос.

московский район новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Московское шоссе сковало пробками
В Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка
Во время реставрации Московских ворот нашли тайник
Треть мигрантов может покинуть Россию из-за слабого рубля
Петербуржцам напомнили, как защитить детей от падения из окна
Доходный дом Антоновой стал региональным памятником
Стало известно, почему отключали электроснабжение на Петроградской стороне
В Госдуме поступило предложение строить спорткомплексы в малых населенных пунктах