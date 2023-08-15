В Пушкине телефонные террористы «заминировали» гостиницу: постояльцев эвакуировали

В Пушкине телефонные террористы «заминировали» гостиницу: постояльцев эвакуировали
Фото: Baltphoto

Пострадавших нет. Полиция не нашла взрывчатку.

В понедельник, 14 августа, в полицию Пушкинского района обратилась 23-летняя сотрудница гостиницы на Петербургском шоссе, заявившая, что она узнала об угрозе теракта. На место происшествия оперативно выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейским заявительница рассказала, что на телефон гостиницы поступил анонимный звонок с угрозой минирования. Полицейские провели осмотр территории объекта, над которым нависла угроза. Было эвакуировано четыре человека. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Останкинскую башню проверяют после анонимной угрозы минирования. За это лето поступало несколько ложных сообщений о минировании Останкинской телебашни.

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