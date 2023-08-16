Петербургского депутата арестовали по делу о совращении ребенка

У обвиняемого в телефоне нашли снимок обнаженного мальчика. Они вели переписку.

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу до 11 октября депутата муниципального образования Ржевка по делу о развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, обвиняемый совершил развратные действия без применения насилия с 12-летним мальчиком. Депутат переписывался с ним через мессенджер на пикантные темы и обменивался с ребенком интимными фотографиями. Следователь указал, что при осмотре телефона обвиняемого у него также была найдена фотография обнаженного несовершеннолетнего.

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