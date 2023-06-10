В Москве арестовали замглавы центра госэкспертизы Росгвардии

В Москве арестовали замглавы центра госэкспертизы Росгвардии

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирёва по делу о мошенничестве. Он подозревается в изготовлении подложной экспертизы.

По предварительным данным, подрядчики специально завысили смету на ремонт одного из зданий министерства внутренних дел в Газетном переулке в центре Москвы, а после представили на экспертизу фальсифицированные документы, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Следствие предполагает, что Снегирев мог получить «откат» в размере шести миллионов рублей на счёт коммерческой структуры, где работают родственники подозреваемого.

Снегирёв был задержан в пятницу, 9 июня, сотрудниками ГСУ СК РФ по Москве при поддержке ФСБ и Росгвардии. Сразу же в его кабинете и доме прошли обыски. Подозреваемого арестовали на два месяца.

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