МЧС Петербурга сообщило о последствиях ночной грозы

Непогода лишила жителей Санкт-Петербурга десяти деревьев и четырех автомобилей.

В ночь с 16 на 17 августа в Петербурге прошла сильная гроза. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду. В результате были повреждены четыре автомобиля и десять деревьев. Устранять последствия непогоды выезжали пожарно-спасательные подразделения начиная с 02:00 по московскому времени, пишет ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

«Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Сильная гроза с дождем также стала причиной частичного отключения электричества в Выборге. Все социально значимые объекты будут переведены на резервные источники питания до 18:00, пока не завершаться работы по восстановлению энергии.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что погоду в Петербурге будет формировать холодный атмосферный фронт.