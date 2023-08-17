СК возбудил уголовное дело против мужчины, избившего подростка в Котельниках

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против тренера по боксу, который заступился за тещу и избил 12-летнего мальчика в Подмосковье.

В четверг, 17 августа, в Сети появилось видео из подмосковных Котельников, на котором взрослый мужчина избивает школьника руками и ногами, а после бросает на асфальт и пытается задавить собственным весом. Позже стало известно, что нападавший – тренер по боксу. После потасовки родители отвезли ребенка в травмпункт для снятия побоев и написали заявление в полицию, однако сотрудники полиции отпустили тренера спустя полчаса допроса.

По словам мужчины, он увидел, как группа подростков пыталась сломать цветочную арку, которую сделали жильцы дома и не реагировали на замечания прохожих. В ответ несовершеннолетние нарушители матом оскорбляли всех взрослых, а после стали бегать по улице и мусорить. Как сообщает RT, конфликт между шумной молодежью и жильцами возник еще месяц назад, когда теща напавшего на подростка тренера по боксу выгнала их.

Они не уважают людей старых, плюют на все. [Тещу] послали, чуть не плевали, орали, смеялись. [Конфликт] начался за месяц-два до этого. Теща их раз выгнала — они, видимо, мстить начали», — сказал нападавший.

Мужчина решил заступиться за мать своей жены и, увидев неподобающее поведение ребят, начал объяснять им правила хорошего поведения в общественном месте, но одному из хулиганов это не понравилось и он начал проявлять агрессию. В ответ мужчина хотел отвесить мальчику подзатыльник, но промахнулся и ударил по голове, пишет «МК». После подросток сам ударил мужчину, чем окончательно разозлил тренера.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело против тренера по статье о хулиганстве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение мужчины для его задержания. Также в рамках следствия планируется допросить очевидцев и потерпевшую сторону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилой водитель сбил школьника, который выезжал со двора жилого дома на электросамокате.