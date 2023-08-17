Пожилой водитель сбил ребенка на электросамокате в Приморском районе Петербурга

Очередное ДТП с несовершеннолетним самокатчиком произошло на улице Марка Галлая в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 16 августа в Приморском районе 62-летний водитель Great Wall сбил 11-летнего ребенка, который выехал на электросамокате со двора жилого дома на проезжую часть.

В результате пострадавшего госпитализировали, и врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Полиция Петербурга уже начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и выбрать меру пресечения для виновных в инциденте.

Напомним, за последний месяц это не первый случай ДТП в Северной столице с участием несовершеннолетних самокатчиков. Ранее машина сбила человека, когда тот перемещался по одной из велодорожек в Петроградском районе.