В Петроградском районе Петербурга машина сбила человека на самокате

Жители Санкт-Петербурга сообщили о ДТП с участием самокатчика, который ехал по велодорожке.

Информация о происшествии появилась в группе «ДТП И ЧП» в Социальной сети «ВКонтакте» вечером 13 августа. Сообщается, что машина сбила человека на самокате, когда тот перемещался по одной из велодорожек в Петроградском районе. На данный момент состояние пострадавшего остается неизвестным. Личность водителя и все детали аварии будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов Северной столицы.

Стоит отметить, что это не первое подобное ДТП в Петербурге. Ранее из-за подобных ситуаций городской Комитет по транспорту договорился с каршеринговыми компаниями о новых правилах на эксплуатацию электросамокатов.

Так, начиная с 15 августа новые ограничения на передвижения транспорта будут введены на 90 улицах Петербурга, а также в Кронштадте и Петергофе.