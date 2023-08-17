Петербуржцам напомнили о приближении осеннего роста заболеваемости гриппом

Петербуржцам напомнили о приближении осеннего роста заболеваемости гриппом
Фото: Baltphoto

Роспотребнадзор рассказал жителям Санкт-Петербурга об опасности гриппа и как защитить себя от болезни.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу напомнили, что грипп крайне заразен, быстро распространяется и протекает тяжелее, чем другие вирусные инфекции. Кроме того, болезнь опасна своими осложнениями, которые могут серьезно покалечить организм. Как правило, сезон роста заболеваемости гриппом начинается в ноябре-декабре, однако специалисты рекомендуют подготовиться к нему заранее.

Самая эффективная профилактика – это прививка. Роспотребнадзоре также уточнили, что в рамках прививочной кампании планируется привить не меньше 60% населения Петербурга, а в группе риска на данный момент находятся примерно 75% горожан.

Напомним, ранее в Петербург привезли первую партию вакцины от гриппа для детей.

грипп новости СПб Роспотребнадзор


 

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