В Кировском районе четырехлетнюю девочку госпитализировали после укуса змеи

Четырехлетняя девочка пострадала от укуса змеи и находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Кировском районе Ленинградской области. По информации пресс-службы Комитета по здравоохранению, змея укусила четырехлетнюю девочку, после чего ребенка экстренно госпитализировали в одну из местных клиник. На данный момент она находится в реанимации, а ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

При этом, как отметили в Комздраве, за прошедший 2022 год в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 24 укусов змей, при этом два случая приходится именно на детей. За первую половину 2023 года число случаев возросло до 26. Смертельных случаев на данный момент зарегистрировано не было.Эксперты также напомнили петербуржцам об осторожности при прогулке по лесу.

Ранее четырехлетняя девочка попала в реанимацию после отравления стиральным порошком.