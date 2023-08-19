В Петербурге установят 35 светофоров у школ и детских садов

В Петербурге установят 35 светофоров у школ и детских садов
Фото: Baltphoto

Проект направлен на снижение количества ДТП. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге планируют установить 35 светофоров у школ, детских садов и высших учебных заведений. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Проект разработан для повышения уровня безопасности и улучшения транспортной инфраструктуры в городе. Светофоры будут установлены у трех детских садов и пяти школ. Также у пешеходных переходов рядом со школами сделали специальные неровности на дорогах, чтобы уменьшить число ДТП. Искусственные неровности сделали более безопасными 12 автомобильных дорог. Обозначить пешеходные переходы по 39 адресам помогают 79 светофоров Т7, на восьми из них установлены устройства звукового голосового сопровождения, отмечается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что что ждет петербуржцев после запуска платной парковки на Петроградке.

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