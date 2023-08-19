Петербургскому предприятию Ростеха дали кредит в размере 10 млрд рублей

Предприятие планирует нарастить темпы производства. Деньги пойдут на авиадвигатели.

Предприятие «ОДК-Климов», которое входит в корпорацию Ростеха, и Новикомбанк заключили кредитный договор на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Средства задействуют для изготовления авиадвигателей. Производитель планирует увеличить объем выпускаемой продукции. Встречу посетили заместитель гендиректора «ОДК-Климов» Александр Грачев и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Hyundai не хочет терять завод в Петербурге. Завод Hyundai хотели выкупить калининградский «Автотор» и «Арт–Финанс», близкий к дилерскому холдингу «Авилон». На данный момент южнокорейскому производителю принадлежит объект в Каменкеи бывшее предприятие General Motors в Шушарах.