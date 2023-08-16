Hyundai не хочет терять завод в Петербурге

На предприятие претендовали несколько компаний. Однако оно простаивает.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai не хочет терять свой завод, расположенный на территории Петербурга. Предприятие хотели отвоевать несколько компаний, однако он продолжает находиться в простое.

По данным «Делового Петербурга», завод Hyundai хотели выкупить калининградский «Автотор» и «Арт–Финанс», близкий к дилерскому холдингу «Авилон». На данный момент южнокорейскому производителю принадлежит объект в Каменкеи бывшее предприятие General Motors в Шушарах. Также в Северной столице находятся дочерние компании Hyundai Mobis и Hyundai Wia.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Автотор» из Калининграда интересуется петербургским заводом Hyundai. Вопрос о запуске производства обсуждается на государственном уровне. В процессе участвует и президент.