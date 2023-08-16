Hyundai не хочет терять завод в Петербурге

Hyundai не хочет терять завод в Петербурге
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

На предприятие претендовали несколько компаний. Однако оно простаивает.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai не хочет терять свой завод, расположенный на территории Петербурга. Предприятие хотели отвоевать несколько компаний, однако он продолжает находиться в простое.

По данным «Делового Петербурга», завод Hyundai хотели выкупить калининградский «Автотор» и «Арт–Финанс», близкий к дилерскому холдингу «Авилон». На данный момент южнокорейскому производителю принадлежит объект в Каменкеи бывшее предприятие General Motors в Шушарах. Также в Северной столице находятся дочерние компании Hyundai Mobis и Hyundai Wia.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Автотор» из Калининграда интересуется петербургским заводом Hyundai. Вопрос о запуске производства обсуждается на государственном уровне. В процессе участвует и президент.

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