В Росси расширили список медработников на получение спецвыплат

В Росси расширили список медработников на получение спецвыплат
Фото: Baltphoto

Постановление подписал премьер Мишустин. Оно содержит рекомендацию региональным властям.

В России решили увеличить список медработников, которым положены специальные социальные выплаты. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Социальные выплаты будут предназначаться в том числе медработникам с высшим немедицинским образованием. Таких граждан в стране насчитывается около трех тысяч. Им положены выплаты в размере от 14,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. Также в правительстве российским субъектам порекомендовали выделить из бюджета регионов деньги на выплаты медикам, задействованным в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей единовременной выплатой по поручению президента.

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