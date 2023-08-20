«Зенит» сыграет против «Спартака» в Москве

Перед матчем на стадионе выступят группы. Для посещения игры необходима карта болельщика.

К 20 августа в Москву из Петербурга приехали болельщики «сине-бело-голубых», чтобы поддержать «Зенит» на матче со столичным «Спартаком». Игра состоится в воскресенье. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Зенита».

Известно, что матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 19:30. Главным арбитром выступит Сергей Карасев. Перед игрой болельщики смогут увидеть выступление музыкальных групп Jukebox Trio, «Биртман» и «Градусы». Напомним, для посещения матчей необходима карта болельщика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» не смог получить нападающего Нереса за 35 млн евро. Стартовая цена предлагалась значительно ниже. Однако бразильский клуб отказался даже после повышения. Известно, что изначально Нереса хотели купить за 21 млн евро.