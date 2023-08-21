Пользователи Telegram сообщили о массовом сбое

Мессенджер Telegram долго «обновляется» и не дает отправить сообщения. Об этом 21 августа сообщили пользователи приложения.

Масштабный сбой произошел в одном из самых популярных мессенджеров Telegram вечером, в понедельник. По словам пользователей Сети, приложение постоянно «обновлялось», однако даже спустя 20 минут не заработало.

«У меня с десктопа ничего не обновляется хотя интернет-соединение есть», — пишут интернет-юзеры.

Многие также отметили, что пытались перезагрузить свои точки доступа в Сеть, но это не помогло. Судя по всему, сбой произошел в самом мобильном приложении. На данный момент официальных комментариев со стороны владельцев мессенджера или его создателя – Павла Дурова. Не поступало.

Напомним, ранее Дуров сообщил о масштабном обновлении приложения, благодаря которому сторис станут доступны для всех пользователей Telegram, а не только Premium-версии приложения.