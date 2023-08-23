В Ленобласти нашли пятерых заблудившихся в лесах за день

Всех потерявшихся передали родственникам. Спасатели рекомендуют ходить в лес в яркой одежде.

Во вторник, 22 августа, спасательные отряды Ленинградской области дважды выезжали на поисковые операции. В общей сложности за день было спасено пять человек, заблудившихся в лесах. Информацией об этом поделились в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Так, в районе СНТ Новинка Лодейнопольского района заблудились две женщины. Их вывели и передали родственникам. Также потерялись в лесу у СНТ Океан Волховского района мужчина и два несовершеннолетних. Их удалось найти за полчаса и передать близким. Спасатели рекомендуют идти в лес с заряженным телефоном и в яркой одежде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге нашли двух заблудившихся девочек-подростков. Поздним вечером 30 июня в службу «112» позвонила девочка-подросток, которая сообщила, что она вместе с подругой заблудилась в лесу у аэропорта Пулково во время прогулки.