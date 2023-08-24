Вступить в БРИКС предложили шести странам

Государства официально вступят в организацию с 1 января 2024 года. Об этом заявил глава ЮАР.

Приглашение стать членами БРИКС получили шесть стран мира. Заявление об этом сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время саммита в Йоханнесбурге. Официально войдут в БРИКС они с 1 января 2024 года.

Как отметил президент ЮАР Рамафоса, стать частью объединения предложение поступило Аргентине, Египту, Ирану, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Глава африканского государства отметил, что несмотря на расхожее мнение, страны-участницы организации объединены общей целью: сделать мир лучше. Это основная причина, почему БРИКС будет становиться все больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин наметил вектор сотрудничества с Африкой после саммита в Петербурге. Девизом мероприятия стала фраза «За мир, безопасность и развитие».