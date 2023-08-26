Депутат Милонов предложил отправить в штрафбаты петербургских чиновников

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил вернуть штрафные батальоны и в целях перевоспитания отправить туда глав муниципалитетов из Санкт-Петербурга, которые «опозорились».

В ходе эфира радиостанции «Комсомольской правды в Петербурге» Милонов рассказал, что считает необходимым возвращение штрафбатов, где человек, совершивший «негодяйский поступок», может «смыть вину кровью», не проходя судебное разбирательство.

В качестве примера «опозорившихся» чиновников он привел глав муниципальных образований Северной столицы, которые «утратили доверие» и должны, по мнению депутата, служить в штрафбатах штурмовиками минимум полгода.

«И это будет неплохо, они снова вернутся в общество, и уже не будет позорного клейма на них», — высказался Милонов.

Ранее активистка Ирина Воскобойникова подала в суд на Милонова за агрессивное поведение.