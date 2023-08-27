Петербуржцев предупредили о порывистом ветре

Петербуржцев предупредили о порывистом ветре
Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

Порывистый ветер вернется на петербургские улицы в понедельник, 28 августа. О неблагоприятной погоде горожанам сообщили в МЧС.

В понедельник, 28 августа, жителей Петербурга ждет сильный, порывистый ветер. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по Северной столице.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в прибрежных районах города на Неве порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Сотрудники экстренных служб рекомендуют местным жителям воздержаться от прогулок на улице и соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на севере Петербурга изменится движение двух трамваев. Так, в период с 28 по 31 августа с 10:00 до 16:00 из-за дорожных работ у трамвайных путей на проспекте Культуры иначе будут ходить трамваи №№ 20 и 61. Горожанам стоит учитывать корректировки при проезде на наземном общественном транспорте.

мчс новости СПб погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, как выбрать мясной полуфабрикат
Пенсионерка из Зеленогорска лишилась 1,1 млн рублей после звонка ...
В Петербурге прошел модный показ по случаю празднования Дней Башкортостана
Умерла советская балерина Светлана Адырхаева
Петербуржцев предупредили о порывистом ветре
Ирина Шейк отдыхает с бывшим возлюбленным в Венеции
В Сампсониевском саду провели Большой семейный фестиваль
На севере Петербурга изменится движение двух трамваев