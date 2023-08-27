Петербуржцев предупредили о порывистом ветре

Порывистый ветер вернется на петербургские улицы в понедельник, 28 августа. О неблагоприятной погоде горожанам сообщили в МЧС.

В понедельник, 28 августа, жителей Петербурга ждет сильный, порывистый ветер. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по Северной столице.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в прибрежных районах города на Неве порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Сотрудники экстренных служб рекомендуют местным жителям воздержаться от прогулок на улице и соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на севере Петербурга изменится движение двух трамваев. Так, в период с 28 по 31 августа с 10:00 до 16:00 из-за дорожных работ у трамвайных путей на проспекте Культуры иначе будут ходить трамваи №№ 20 и 61. Горожанам стоит учитывать корректировки при проезде на наземном общественном транспорте.