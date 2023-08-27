Пенсионерка из Зеленогорска лишилась 1,1 млн рублей после звонка «сотрудника Центробанка»

Пожилая петербурженка потеряла сбережения после звонка афериста. Ущерб превысил миллион рублей.

В субботу, 26 августа, в полицию Курортного района Петербурга обратилась пенсионерка из Зеленогорска 1953 года рождения и сообщила, что стала жертвой мошенников. Ранее, 24 августа, ей на мобильный телефон стал звонить неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Центробанка.

Как стало известно Gazeta.SPb аферист убедил пенсионерку в том, что средства необходимо обезопасить и перевести на сторонний счет. Ущерб составил 1 104 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая петербурженка выкинула в окно полмиллиона рублей после уговоров мошенников. С женщиной связались лжеполицейские. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно Gazeta.SPb, лжеполицейские звонили под предлогом оказания содействия в поимке мошенников, якобы действующих против пенсионерки.