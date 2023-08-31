В Петербурге начали обсуждать повышение тарифов на общественный транспорт

Петербургский общественный транспорт может подорожать в 2024 году. Стоимость проезда уже начали рассчитывать.

Петербургские чиновники начали считать стоимость проезда для городского общественного транспорта в 2024 году. Суммы пока не сформированы, но известно, что заявка на финансирование этой сферы сформирована исходя из роста цен на уровень инфляции — то есть на 4,95%. Об этом пишут петербургские СМИ.

На то, что стоимость проезда в общественном транспорте повысится, указывает то, что для сохранения текущих цен в 2024 году понадобилось бы дополнительное финансирование пассажироперевозок из бюджета города в размере 2 млрд рублей. При этом комитет по транспорту не подавал заявок на выделение этой суммы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский транспорт начал быстрее ездить в зоне платной парковки.