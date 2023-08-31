Новый участок Шуваловского проспекта открыли в Приморском районе

Новый участок Шуваловского проспекта открыли в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Новый участок Шуваловского проспекта открыли в Приморском районе Петербурга в четверг, 31 августа. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Теперь горожане смогут напрямую добираться от Камышовой улицы до Планерной. Предполагается, что новая дорога снизит нагрузку с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Богатырском проспекте. Путь сократится с четырех километров до 1,3. Дорога оснащена шумозащитными экранами, велодорожками и тротуарами для велосипедистов и пешеходов. Строительные работы завершили на полтора года раньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге план по ремонту дорог выполнен на 80%. Работы ведутся в разных районах. Об этом сообщили в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по благоустройству.