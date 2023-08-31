Последняя летняя ночь в Петербурге одной из самых теплых в истории

В Петербурге прошла одна из самых теплых последних ночей лета. Теплее было только в 1938 и 2019 годах.

Последняя ночь лета в Петербурге попала в тройку самых теплых за всю историю погодных наблюдений. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Температура в ночь на 31 августа достигла +17,2 градуса, это стало третьим значением за весь ряд инструментальных наблюдений в городе. Температура поднималась выше только 31 августа в 1938 году (+17,9) и 2019 году (+17,6). Днем ожидается до +38 градусов, однако к вечеру погода начнет портится, и 1 сентября в городе будут ливни, грозы и усиленный ветер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ливни и грозы омрачат День знаний в Петербурге. На школьную линейку лучше не идти без прочного зонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.