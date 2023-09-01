Петербуржцы могут не дождаться бабьего лета в сентябре

В сентябре в Петербурге может не быть бабьего лета. Однако оно может наступить в середине октября, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о прогнозах на наступившую осень. Он отметил, что половина сентября будет довольно теплой, а бабье лето может наступить в середине октября. Информацией об этом специалист поделился в ходе пресс-конференции «Интерфакса».

Колесов отметил, что сентябрь обещает быть теплым, в первой декаде температура будет держаться на уровне до +20 градусов, однако с кратковременными осадками. Похолодает во второй половине месяца, а под конец и вовсе начнутся заморозки. В целом сентябрьская погода обещает быть в пределах нормы.

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