Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе

В Гатчинском районе из воды выловили тело любителя подводной охоты, пробывшее в ней восемь дней. Труп передали полиции.

Ранее, 25 августа, в Чикинском озере Гатчинского района Ленинградской области во время подводной охоты утонул мужчина. Его искали на протяжении восьми дней. Труп выловили на восьмой день. Информацией об этом поделились в пресс-службе аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера. После того, как тело любителя подводной охоты было найдено, его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе Петербурга утонул трехлетний ребенок. Вечером, 20 августа, в полицию поступило сообщение от неизвестного об утонувшем ребенке.