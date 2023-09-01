Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе

Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

В Гатчинском районе из воды выловили тело любителя подводной охоты, пробывшее в ней восемь дней. Труп передали полиции.

Ранее, 25 августа, в Чикинском озере Гатчинского района Ленинградской области во время подводной охоты утонул мужчина. Его искали на протяжении восьми дней. Труп выловили на восьмой день. Информацией об этом поделились в пресс-службе аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера. После того, как тело любителя подводной охоты было найдено, его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе Петербурга утонул трехлетний ребенок. Вечером, 20 августа, в полицию поступило сообщение от неизвестного об утонувшем ребенке.

Гатчинский район новости ленобласти труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе
Жители Василеостровского района могут оформить парковочное разрешение с 1 ...
Петербурженка откусила часть уха своему возлюбленному во время секса
Киркоров проводил сына в новую школу вместе с Малаховым
В Петербурге с 1 сентября изменили некоторые остановки общественного транспорта
В Петербурге кинотеатр оштрафовали за показ «Стражей галактики» без прав
Родители школьников не обязаны платить за шторы и мебель
Россиянам повысят пенсии на 20% за три года