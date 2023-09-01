Более чем на восемь месяцев ограничат движение по Садовой

На Садовой улице будут действовать длительные дорожные ограничения. Проезд будет закрыт более чем на восемь месяцев.

Петербургские автомобилисты столкнутся с новыми ограничениями движения. Они будут действовать в Центральном, Василеостровском и Выборгском районах города. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, до 21 апреля 2024 года не проехать будет по Садовой улице от Мучного переулка до Гороховой улицы в Центральном районе. На Васильевском острове автомобилисты не смогут проехать по Карташихиной улице от Шкиперского протока до Среднего проспекта Васильевского острова. Ограничения продлятся до 7 сентября. В Выборгском районе до 9 сентября будет ограничено движение по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до Бугровского путепровода.

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