Более чем на восемь месяцев ограничат движение по Садовой

Более чем на восемь месяцев ограничат движение по Садовой
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

На Садовой улице будут действовать длительные дорожные ограничения. Проезд будет закрыт более чем на восемь месяцев.

Петербургские автомобилисты столкнутся с новыми ограничениями движения. Они будут действовать в Центральном, Василеостровском и Выборгском районах города. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, до 21 апреля 2024 года не проехать будет по Садовой улице от Мучного переулка до Гороховой улицы в Центральном районе. На Васильевском острове автомобилисты не смогут проехать по Карташихиной улице от Шкиперского протока до Среднего проспекта Васильевского острова. Ограничения продлятся до 7 сентября. В Выборгском районе до 9 сентября будет ограничено движение по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до Бугровского путепровода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спортивный забег внесет коррективы в троллейбусное движение Петербурга.

гати новости СПб ограничения движения


 

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