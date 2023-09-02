МОК не допустил россиян к участию в Азиатских играх

МОК не допустил россиян к участию в Азиатских играх
Фото: Baltphoto

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в Азиатских играх в китайском городе Ханчжоу.

В июле 2023 года генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала предложение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх. Жители двух стран могли принять участие только в индивидуальном виде спорта, и под нейтральным флагом. При этом для каждой страны было выделено по 500 квот.

Однако 2 сентября МОК объявил о недопуске россиян и белорусов до участия в Играх, пишут «РИА Новости». В пресс-службе комитета объяснили запрет «техническими причинами», однако что под этим подразумевается — неизвестно. Напомним, Азиатские игры стартуют в Ханчжоу 23 сентября и продлятся до 8 октября.

Ранее боксер Николай Валуев попросил российских спортсменов «следить за языком» после инцидента с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

МОК российские спортсмены


 

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