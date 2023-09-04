В Ленинградском зоопарке дачников попросили поделиться фруктами и овощами

В Ленинградском зоопарке дачников попросили принести остатки урожая. Лакомства отдадут животным.

В Ленинградском зоопарке начинается акция «Дары осени»: жителей Петербурга и Ленинградской области попросили поделиться излишками фруктов и овощей с огорода. Проект направлен на то, чтобы поддержать бережное отношение к еде, не выбрасывать ее, а передать жителям зоопарка. Информацией об этом поделились в пресс-службе учреждения.

Гостинцы передадут хищникам, приматам, грызунам, рептилиям, насекомым и птицам. Принимаются только спелые и свежие плоды, именно с огорода, а не купленные в магазине. Продукты можно в любое время оставить у входа в зоопарк. От дачников ждут тыкву, бруснику, клюкву, рябину, черноплодную рябину и ветки малины с листьями. Из леса можно принести желуди, шишки и орехи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов.