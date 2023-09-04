Комитет по транспорту планирует запросить 2 млрд рублей допфинансирования для удержания цен на проезд

Комитет по транспорту пытается удержать цены на проезд в петербургском общественном транспорте. Для этого из городского бюджета запрашивают 2 млрд рублей.

Петербургский комитет по транспорту будет запрашивать 2 млрд рублей допфинансирования из бюджета города. Это будет необходимо, чтобы не допустить повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в 2024 году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», средства будут запрошены, чтобы сохранить устойчивость перед инфляцией. Это коснется СПб ГКУ «Организатор перевозок», ГКУ «Агентство внешнего транспорта» и ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». По прогнозам Центробанка, инфляция может составить от 5% до 6,5%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инвалиды и пенсионеры Петербурга могут получить право на бесплатный проезд в 2024 году.