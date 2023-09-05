Саркофаг и раку Александра Невского перевезут из Эрмитажа в Лавру до 12 сентября

Из Эрмитажа в Лавру будут перевозить саркофаг и раку Александра Невского. Ожидается, что транспортировка произойдет до 12 сентября, на которое выпадает православный праздник.

К следующей неделе в Петербурге планируют перевезти серебряный и внутренний деревянный ковчег, входящий в ансамбль гробницы Александра Невского. Саркофаг и серебряную раку будут перевозить из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ко дню перенесения мощей святого благоверного князя, праздник выпадает на 12 сентября.

По данным «Делового Петербурга», вопрос перевозки будут решать представители музея и Русской православной церкви (РПЦ), перед перевозкой экспонат может освятить Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что икона «Троица» перешла от Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру. Святыню передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.