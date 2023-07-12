Икона «Троица» перешла от Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру

Икона Андрея Рублева «Троица» перестанет считаться экспонатом Третьяковской галереи. Святыню передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.

В Петербурге в Александро-Невской лавре подписали договор между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева в безвозмездное пользование церкви. Об этом сообщили в пресс-службе русской православной церкви.

«Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — отметил патриарх Кирилл после подписания документа с министром культуры Россиии Ольгой Любимовой.

Ранее стало известно, что Эрмитаж передаст Петербургской епархии гробницу Александра Невского.