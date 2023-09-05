Тренера по фитнесу из Петербурга задержали по подозрению в педофилии

Тренера из известной в Петербурге сети фитнес-клубов задержали по подозрению в педофилии. Он получил подписку о невыезде.

В понедельник, 4 сентября, следственные органы Петербурга установили, что 24-летний тренер по фитнесу известной сети фитнес-клубов из Петербурга в Волосовском районе Ленинградской области совратил 15-летнюю девушку-подростка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Приморском проспекте. Мужчина получил подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургского депутата арестовали по делу о совращении ребенка. У обвиняемого в телефоне нашли снимок обнаженного мальчика. Они вели переписку. Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу до 11 октября депутата муниципального образования Ржевка.