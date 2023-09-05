Жители Петербурга оказались самыми щедрыми благотворителями

Петербуржцы оказались главными благотворителями страны. Не отстает и Ленинградская область.

Жители Петербурга и Ленинградской области вкладываются в благотворительность больше, чем остальные россияне. В среднем, петербуржцы переводят на счета благотворительных фондов и организаций по 883 рубля. Об этом свидетельствуют данные сервиса для пожертвований.

Как сообщает РБК, аналитики подсчитали, что во втором квартале 2023 года сумма пожертвований в городе на Неве поднялась на 6% сравнительно с 2022 годом. Оборот платежей увеличился на 42%, а число пожертвований — на 33%. Среди лидеров по вложениям в добрые дела оказались также Москва и Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские библиотеки вновь привлекут внимание горожан к проблеме бездомных животных. В рамках марафона пройдут встречи с волонтерами, выставки и мастер-классы.