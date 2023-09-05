В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

В Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили в Смольном.

Погода в Петербурге ухудшилась и стала потенциально опасной, поэтому на территории города объявили «желтый» уровень опасности. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

«Желтый» уровень опасности объявили из-за сильного, порывистого ветра. По данным Росгидрометцентра, ветер будет бушевать с 21 часа 5 сентября до 03 часов 6 сентября. Водителей призвали соблюдать особую осторожность и по возможности не использовать авто из-за высокого риска ДТП. Быть аккуратнее призвали и пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга оказались самыми щедрыми благотворителями. В среднем, петербуржцы переводят на счета благотворительных фондов и организаций по 883 рубля.