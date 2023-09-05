Укрывавшему Дарью Трепову* мужчине продлили домашний арест

Укрывавшему Дарью Трепову* мужчине продлили домашний арест
Фото: пресс-служба судов СПБ

Выборгский райсуд решил оставить укрывавшего Дарью Трепову* мужчину под домашним арестом до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову* после теракта, продлили домашний арест до 11 октября. Решение вынес Выборгский районный суд Петербурга. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Подсудимому вменяют, что он не сообщил в правоохранительные органы о местонахождении Дарьи Треповой*, которая в тот момент укрывалась у него в квартире. По данным следствия, Касинцев знал, что Трепова* причастна к теракту, когда она приехала к нему.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвиняемой по делу о теракте в Петербурге Треповой* продлили арест до декабря. Девушка стала фигурантом дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб человек.

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