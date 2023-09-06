Центр Петербурга будет перекрыт на два дня из-за съемок фильма «Чистые»

Схема движения личного и общественного транспорта будет изменена в центре Санкт-Петербурга 8 и 9 сентября.

Начиная с 10:00 и до полуночи водители не смогут оставить свои транспортные средства на Миллионной улице от Дворцовой площади до дома №28, а также по нечетной стороне набережной реки Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста и набережной Зимней канавки, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

С 16:00 8 сентября и до 9:00 9 сентября движение также будет перекрыто на дорогах Дворцовой площади. В Комтрансе уточнили, что новые ограничения связаны со съемкой художественного фильма «Чистые». Водителей просят учесть временные ограничения и заранее перестроить свои маршруты.

Ранее в ГАТИ рассказали об ограничениях, с которыми столкнуться водители из Петербурга 7 сентября.