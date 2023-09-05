Петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения с 7 сентября

Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 7 сентября. Об этом сообщили в ГАТИ.

В нескольких районах Петербурга автомобилисты столкнутся с новыми ограничениями движения с 7 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, с 7 сентября по 15 декабря ограничат проезд по Уральской улице от Наличной улицы до проспекта КИМа в Василеостровском районе. В Выборгском районе с того же числа по 12 сентября не проехать будет по боковым проездам проспекта Культуры от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. В Кировском районе с 7 сентября по 15 октября будет закрыт проезд по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка и на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с началом осени в Петербурге начнут ремонтировать 21 магистраль.