Салоны крупного автодилера могут снести ради объектов жилой застройки

Салоны крупного автодилера могут снести ради объектов жилой застройки
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге на месте салонов крупного автодилера построят жилые дома. Речь идет об участках в 0,9 и 1,58 га, расположенных между Союзным и Дальневосточным проспектами.

Комиссия по изменению в генеральный план Петербурга удовлетворила заявку на перевод зоны из инженерной инфраструктуры в зону многоэтажный жилой застройки. Один из участков площадью 0,9 га принадлежит ООО «Автоцентр Инфинити». Там располагаются салоны автодилера, которые впоследствии могут быть снесены.

Комментируя ситуацию а интервью «Деловому Петербургу» вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина отметила, что на указанных участках можно построить до 70 тысяч квадратных метра жилья.

Напомним, ранее власти Петербурга приняли решение не застраивать центральную часть Шушар жилыми домами. По планам там должны появиться объекты инфраструктуры и зоны отдыха.

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Салоны крупного автодилера могут снести ради объектов жилой застройки
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