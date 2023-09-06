В Петербург планируют благоустроить Емельяновский сквер за 39 дней

В Петербург планируют благоустроить Емельяновский сквер за 39 дней
Фото: скриншот с Google Maps

Зеленая территория на пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц Кировского района Санкт-Петербурга начнут благоустраивать с 7 сентября.

Заказчикам работ выступила администрация Кировского районе, а разрешение на начало работ дала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Планируется, что в Емельяновском сквере появятся зоны отдыха и велодорожки. В зеленой зоне также установят уличную мебель и высадят несколько деревьев. Все работы планируется завершить за 39 дней – с 7 сентября по 15 октября.

В пресс-службе ГАТИ также отметили, что благоустройство будет выполнено в рамках программы «Жилье и городская среда», утвержденной указом президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее Государственная административно-техническая инспекция рассказала о планах на обустройство сада в Красногвардейском районе.

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