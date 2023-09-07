Очередную поджигательницу военкомата задержали в Петербурге

Очередную поджигательницу военкомата задержали в Петербурге
Фото: Baltphoto

Неизвестная женщина попыталась поджечь военкомат Выборгского района в Санкт-Петербурге. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером, 7 сентября, в Выборгском районе Петербурга при попытке поджога военкомата была задержана женщина. По информации авторов Telegram-канала Mash на Мойке, злоумышленница вылила горючую жидкость на дверь здания, в котором располагается военный комиссариат. Нарушительницу порядка уже задержала полиция, ее мотивы выясняются.

Напомним, за несколько дней в июле и начале августа в Северной столице было совершено несколько поджогов военкоматов. При этом злоумышленниками оказывались в основном пенсионеры, которых мошенники заставляли совершать противоправные действия в ходе телефонного разговора.

Один из последних случаев произошел в Невском районе, где ранее рядом с военкоматом прогремел взрыв и были найдены части взрывного устройства.

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