Очередную поджигательницу военкомата задержали в Петербурге

Неизвестная женщина попыталась поджечь военкомат Выборгского района в Санкт-Петербурге. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером, 7 сентября, в Выборгском районе Петербурга при попытке поджога военкомата была задержана женщина. По информации авторов Telegram-канала Mash на Мойке, злоумышленница вылила горючую жидкость на дверь здания, в котором располагается военный комиссариат. Нарушительницу порядка уже задержала полиция, ее мотивы выясняются.

Напомним, за несколько дней в июле и начале августа в Северной столице было совершено несколько поджогов военкоматов. При этом злоумышленниками оказывались в основном пенсионеры, которых мошенники заставляли совершать противоправные действия в ходе телефонного разговора.

Один из последних случаев произошел в Невском районе, где ранее рядом с военкоматом прогремел взрыв и были найдены части взрывного устройства.