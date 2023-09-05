Части взрывного устройства нашли у военкомата Невского района

В Невском районе у военкомата и церкви прогремел взрыв. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Утром вторника, 5 сентября, у военкомата в Невском районе Петербурга нашли фрагменты взрывного устройства. По предварительной информации, взрыв прогремел в вентиляционной шахте одного из домов на Крупской улице. Об этом пишут петербургские СМИ.

Рядом с местом происшествия находится военкомат и церковь. Территорию оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Разрушений не зафиксировано. Обнаружено устройство с порохом, платой и батарейкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге оставил под арестом на два месяца мужчину, обвиняемого в поджоге военкомата. По данным суда, подсудимый, 26 августа, в сговоре с неизвестными, пришел к зданию военкомата Адмиралтейского района с двумя «коктейлями Молотова», чтобы совершить теракт.